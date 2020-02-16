Опубликован снимок певицы Валерии в экстра-мини без фотошопа (ФОТО)

51-летняя певица Валерия доказала поклонникам, что выглядит идеально и без фотошопа.

Она снялась в экстра-коротком наряде, подчеркнувшем её стройные ноги и тонкую талию, передает сайт 7days.ru. Артистка утверждает, что ретуши на фото совсем нет — в том числе и на лице. Артистка продемонстрировала прекрасное состояние кожи.

"Это фото совершенно "сырое", без малейшей ретуши", — рассказала Валерия.

Внешний вид артистки вызвал у многих бурное восхищение. Больше всего комплиментов певица, конечно, получила от представителей сильного пола, которых она, кажется, почти свела с ума. "Пожалейте мужчин! Вы прекрасны", "Фигурка о-ля-ля", "Вызываете только восхищение", — пишут певице. А, вот, поклонницы оказались настроены критично. Фанатки пишут о том, что наряд Валерии "вульгарный", а сама она похожа на потрёпанную жизнью "ночную бабочку".

Ради того, чтобы так выглядеть Валерия пашет в спортивном зале каждый день. Даже на гастролях артистка не прерывает тренировки, занимаясь в номерах гостиницы по разработанной для неё программе. Что касается ухода за лицом, то тут во многом играет роль питание, за которым Валерия следит очень строго.