Опубликован список дорог в Карелии, которые перекроют на время велогонки

В Карелии временно перекроют несколько участков дорог из-за велогонки «Золото Ладоги».
Соревнования пройдут 13 и 14 июня в Питкярантском округе и Олонецком районе.
Минтранс опубликовал полный список дорог, которых коснутся олграничения. 13 июня с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 закроют участок улицы Горького в Питкяранте — от Пушкина до Гоголя.
14 июня ограничения введут на следующих участках:
Водителям советуют заранее планировать маршруты и учитывать эти ограничения. Велогонка «Золото Ладоги» — международные соревнования, которые ежегодно проводятся в Карелии.
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