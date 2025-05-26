Опубликован список дорог в Карелии, которые перекроют на время велогонки

В Карелии временно перекроют несколько участков дорог из-за велогонки «Золото Ладоги».

Соревнования пройдут 13 и 14 июня в Питкярантском округе и Олонецком районе.

Минтранс опубликовал полный список дорог, которых коснутся олграничения. 13 июня с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 закроют участок улицы Горького в Питкяранте — от Пушкина до Гоголя.

14 июня ограничения введут на следующих участках:

С 9:15 до 10:40 перекроют трассу от Видлицы до Питкяранты;

С 10:40 до 11:35 — участок от Нурмойлы до Салми;

С 11:35 до 12:05 — дорогу от Олонца до Видлицы;

С 12:05 до 13:30 — отрезок от Олонца до Нурмойлы.

Водителям советуют заранее планировать маршруты и учитывать эти ограничения. Велогонка «Золото Ладоги» — международные соревнования, которые ежегодно проводятся в Карелии.