Опубликован список предприятий Карелии, где в январе будут набирать работников на вакансии

Агентства занятости населения Карелии в первой половине января проведут отборы кадров по заявкам работодателей.

Их список опубликовало Управление труда и занятости республики.

19 января с 10.00 в Кадровом центре Петрозаводска ПМУП «Городской транспорт» будет отбирать сотрудников на учебные и рабочие места.

10 января в 10.00 в Агентстве занятости Олонецкого района представит вакансии Видлицкий дом-интернат.

12 января в 15.00 в Агентстве занятости Медвежьегорского района состоится открытый отбор кадров для ООО «Профлес». Предприятию требуются разнорабочие.

12 января с 11.00 в Кадровом центре Питкярантского района состоится открытый отбор кадров для ООО «Автодороги-Питкяранта», а 18 января с 11.00 для целлюлозного завода.

12 января с 11.00 в Агентстве занятости Суоярвского района будут набирать работников для хлебозавода, а 18 января с 11.00 для локомотивного депо.

13 января в 14.00 Агентстве занятости Кемского района проведет отбор для «Элит Профи» — гостевой комплекс ищет горничных.

18 января с 14.00 в Агентстве занятости Беломорского района сотрудников будет искать Беломорская дистанция пути. В тот же день с 12.00 в Агентстве занятости Пудожского района открытый отбор кадров будет проведен для вневедомственной охраны.

19 января с 11.00 в Агентстве занятости Костомукши сотрудников будет искать районный отдел МВД. В тот же день в 14.30 в Агентстве занятости Лахденпохского района пройдет отбор кадров для нескольких предприятий: ООО «Карелприродресурс», АО «Экопром Транзит» и ООО «Яккима Гранит».