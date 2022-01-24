890x80
Реклама
Власти Петрозаводска убирают гаражи в одном из районов города 8
24.01.2022 16:30
Ирина Мирошник дала показания в суде по делу Геннадия Боднарчука 11
24.01.2022 20:26
Снег вывезут ночью еще с пяти улиц Петрозаводска 12
24.01.2022 17:47

Опубликован список региональных дорог Карелии, которые отремонтируют в 2022 году

Новости. Общество
14:40, 25 Января 2022
фото: gov.karelia.ru

Новости партнеров

В этом году в республике будут отремонтированы более 230 километров региональных дорог.

Как сообщается на сайте правительства Карелии, более 230 километров дорог в регионе включены в план ремонтов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2022 год. Так, будут продолжены работы на магистралях: Олонец – Пяткяранта – Леппясилта и Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа. Завершится ремонт участков автодорог в востребованных дачных направлениях: Лососинное – Машезеро, Машезеро – Шапшезеро, Соломенное – Ялгуба – Суйсарь, Подъезд к м. Падас, Подъезд к ст. Орзега.

Также в список объектов нового дорожного сезона вошли участки автодорог:

- Кепа – Юшкозеро – Боровой - Костомукша;

- Куркиёки – Элисенваара;

- Ласанен – Куркиёки – Терву;

- Подъезд к д. Нурмолицы;

- Видлица – Кинелахта – Ведлозеро;

- Шокша – Кварцитный;

- Педасельга – Ладва-Ветка;

- Петрозаводск – Лососинное;

- «Кола», км 748 – Сегежа;

- Подъезд к п. Оявойс;

- Леппяниэми – Суоёки;

- Майсула – Райконкоски;

- Майсинваара – Найстенъярви и Подъезд к лесозаводу.

При поддержке федерального бюджета долю автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, к концу 2024 года планируется довести до уровня не менее 51,11 процента.

Ранее Минтранс Карелии подвел итоги ремонта дорог в 2021 году.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.01.2022, 07:15
Сходив на выставку в Национальный музей Карелии, турист написал жалобу в прокуратуру
21.01.2022, 15:45
Власти Петрозаводска не знают, что за объект появится на месте снесенного магазина на набережной Онего
24.01.2022, 20:12
Больницы в Карелии приостанавливают плановую медпомощь из-за роста ковида
18.01.2022, 13:09
Экс-глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла на новую работу
22.01.2022, 14:29
Увеличен размер выплат ветеранам труда и донорам в Карелии
21.01.2022, 01:23
В Карелии выявлено 34 случая заражения омикроном (СРОЧНО)

Чтиво

21.01.2022 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества? 15
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 7
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 33
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»