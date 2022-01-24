Опубликован список региональных дорог Карелии, которые отремонтируют в 2022 году

В этом году в республике будут отремонтированы более 230 километров региональных дорог.

Как сообщается на сайте правительства Карелии, более 230 километров дорог в регионе включены в план ремонтов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2022 год. Так, будут продолжены работы на магистралях: Олонец – Пяткяранта – Леппясилта и Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа. Завершится ремонт участков автодорог в востребованных дачных направлениях: Лососинное – Машезеро, Машезеро – Шапшезеро, Соломенное – Ялгуба – Суйсарь, Подъезд к м. Падас, Подъезд к ст. Орзега.

Также в список объектов нового дорожного сезона вошли участки автодорог:

- Кепа – Юшкозеро – Боровой - Костомукша;

- Куркиёки – Элисенваара;

- Ласанен – Куркиёки – Терву;

- Подъезд к д. Нурмолицы;

- Видлица – Кинелахта – Ведлозеро;

- Шокша – Кварцитный;

- Педасельга – Ладва-Ветка;

- Петрозаводск – Лососинное;

- «Кола», км 748 – Сегежа;

- Подъезд к п. Оявойс;

- Леппяниэми – Суоёки;

- Майсула – Райконкоски;

- Майсинваара – Найстенъярви и Подъезд к лесозаводу.

При поддержке федерального бюджета долю автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, к концу 2024 года планируется довести до уровня не менее 51,11 процента.

Ранее Минтранс Карелии подвел итоги ремонта дорог в 2021 году.