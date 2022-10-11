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Опубликован список школ Карелии, которых ждет капитальный ремонт в 2023 году

Новости. Общество
09:05, 24 Ноября 2022
фото: Артур Парфенчиков / ВК

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По словам главы республики, в Карелии выделены беспрецедентные деньги на ремонт школ.

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал список школ, которые будут капитально отремонтированы в будущем, 2023 году.

По словам руководителя региона, с первых дней работы он обратил внимание на проблему нехватки школ или отсутствия ремонта в действующих.

«Многие здания не видели капремонта десятки лет, а на северах дети сидели за партами в куртках», — рассказал Артур Парфенчиков.

По его словам, правительство провело колоссальную работу, помимо республиканских возможностей подавая заявки на федеральной программы.

«И получилось: средства на школы Карелии выделены беспрецедентные, только на следующий год — более миллиарда рублей. На эти деньги до конца 2023-го нам предстоит капитально отремонтировать 29 школьных зданий. Восемь из них, напомню, удалось включить в программу дополнительно», — сообщил глава региона.

Губернатор привел полный список школ, которые планируется отремонтировать до конца 2023 года. Это здания следующих школ:

Шуйская средняя общеобразовательная школа № 1;

Пряжинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Марии Мелентьевой, ;

Эссойльская средняя общеобразовательная школа;

Суоярвская средняя общеобразовательная школа;

Найстенъярвская средняя общеобразовательная школа;

 Вешкельская средняя общеобразовательная школа;

Поросозерская средняя общеобразовательная школа« (2 здания);

Средняя общеобразовательная школа № 9 имени И. С. Фрадкова, Петрозаводск;

Средняя общеобразовательная школа № 25, Петрозаводск;

Средняя общеобразовательная школа № 14, Петрозаводск;

Чалнинская средняя общеобразовательная школа;

Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 14 поселка Надвоицы;

Специализированная школа искусств» (3 здания), Петрозаводск;

Чупинская средняя общеобразовательная школа;

Лахденпохская средняя общеобразовательная школа;

Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 23, Петрозаводск;

Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 18, Повенец;

Средняя общеобразовательная школа № 20, Петрозаводск;

Общеобразовательная средняя школа № 1 города Кондопоги;

Пиндушская средняя общеобразовательная школа № 1;

Средняя общеобразовательная школа № 1 города Олонца (здания на улице К. Маркса и улице Урицкого, д. 4);

Туксинская основная общеобразовательная школа;

Основная общеобразовательная школа № 2 города Пудожа;

Средняя общеобразовательная школа № 3 города Пудожа;

Средняя общеобразовательная школа поселка Пяльма.

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