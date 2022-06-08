Опубликован список школ в районах Карелии, где в этом году отремонтируют спортзалы

В этом году условия для занятий физкультурой улучшат в 15 школах Карелии, сообщили в правительстве Карелии.

Спортивные залы обновят в Кондопожском, Пряжинском, Беломорском, Олонецком, Медвежьегорском, Лахденпохском, Кемском, Сортавальском районах и Костомукше. Работы пройдут в рамках национального проекта «Образование».

Так, за время летних каникул отремонтируют два спортивных зала средней школы №1 в Олонце.

«Мы своими силами поддерживали внешний вид спортзалов, делали небольшие ремонты. Рады, что в этом году получили субсидию и сможем решить наболевшие вопросы. В первую очередь это состояние раздевалок и помещения для хранения инвентаря. Нужно обязательно заменить окна, везде покрасить стены, потолок и пол. В здании основной школы также приведем в порядок тренерскую и обновим освещение», - рассказала директор школы Ирина Корнилова.

В этом году для школ Карелии также продолжат закупать современное оборудование. Новый спортивный инвентарь получат ученики деревень Тукса и Мегрега Олонецкого района, села Заозерье в Прионежье, поселка Кяппесельга и школы № 2 Кондопожского района.

В прошлом году по нацпроекту в Карелии улучшили материально-техническую базу для занятий спортом в 20 школах.

Список школ, где пройдет ремонт спортзалов в 2022 году:

• Беломорская СОШ №3

• СОШ № 8 г. Кондопоги

• СОШ № 1 имени Я. В. Ругоева, Костомукша

• Средняя школа №1 г. Олонца (2 спортзала)

• Средняя школа №2 г. Олонца

• Медвежьегорская СОШ №1

• Лахденпохская СОШ

• Кемская СОШ №1

• Пряжинская СОШ имени Героя Советского Союза Марии Мелентьевой,

• Сортавальская СОШ №3.