Опубликован список школ в районах Карелии, где в этом году отремонтируют спортзалы

В этом году условия для занятий физкультурой улучшат в 15 школах Карелии, сообщили в правительстве Карелии.
Спортивные залы обновят в Кондопожском, Пряжинском, Беломорском, Олонецком, Медвежьегорском, Лахденпохском, Кемском, Сортавальском районах и Костомукше. Работы пройдут в рамках национального проекта «Образование».
Так, за время летних каникул отремонтируют два спортивных зала средней школы №1 в Олонце.
«Мы своими силами поддерживали внешний вид спортзалов, делали небольшие ремонты. Рады, что в этом году получили субсидию и сможем решить наболевшие вопросы. В первую очередь это состояние раздевалок и помещения для хранения инвентаря. Нужно обязательно заменить окна, везде покрасить стены, потолок и пол. В здании основной школы также приведем в порядок тренерскую и обновим освещение», - рассказала директор школы Ирина Корнилова.
В этом году для школ Карелии также продолжат закупать современное оборудование. Новый спортивный инвентарь получат ученики деревень Тукса и Мегрега Олонецкого района, села Заозерье в Прионежье, поселка Кяппесельга и школы № 2 Кондопожского района.
В прошлом году по нацпроекту в Карелии улучшили материально-техническую базу для занятий спортом в 20 школах.
Список школ, где пройдет ремонт спортзалов в 2022 году:
• Беломорская СОШ №3
• СОШ № 8 г. Кондопоги
• СОШ № 1 имени Я. В. Ругоева, Костомукша
• Средняя школа №1 г. Олонца (2 спортзала)
• Средняя школа №2 г. Олонца
• Медвежьегорская СОШ №1
• Лахденпохская СОШ
• Кемская СОШ №1
• Пряжинская СОШ имени Героя Советского Союза Марии Мелентьевой,
• Сортавальская СОШ №3.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание