Опубликован список спортзалов Петрозаводска, где можно заниматься и получить налоговый вычет

Жители Петрозаводска могут сократить свои платежи по НДФЛ, если занимаются в спортивных организациях, включенных в определенный перечень.
Об этом сообщили в администрации города.
Социальный налоговый вычет предоставляется согласно изменениям в Налоговом кодексе РФ. Облагаемые НДФЛ доходы можно уменьшить на сумму расходов на физкультурно-оздоровительные услуги. Учитываются, в том числе расходы на детей. Надо подать декларацию по форме 3-НДФЛ и предоставить документы, подтверждающие эти расходы.
Одно из условий заключается в том, что физкультурно-спортивная организация или индивидуальный предприниматель должны быть включены в специальный перечень. Его ежегодно формирует Министерство спорта России.
Администрация Петрозаводске опубликовала список таких организаций на территории города:
— спортивная школа № 2,
— ООО «Здравсоюз»,
— АНО фитнес-центр «ФитЛайн»,
— ИП Логвиненко Анастасия Игоревна,
— ООО «Силвес»
— АНО «Центр организации спортивных мероприятий»,
— АУ РК «Центр спортивной подготовки»,
— клуб единоборств «Красная панда»,
— «Фитнес Хаус»,
— «Центр развития спорта и творчества «Достижение».
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