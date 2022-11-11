Опубликован список спортзалов Петрозаводска, где можно заниматься и получить налоговый вычет

Жители Петрозаводска могут сократить свои платежи по НДФЛ, если занимаются в спортивных организациях, включенных в определенный перечень.

Об этом сообщили в администрации города.

Социальный налоговый вычет предоставляется согласно изменениям в Налоговом кодексе РФ. Облагаемые НДФЛ доходы можно уменьшить на сумму расходов на физкультурно-оздоровительные услуги. Учитываются, в том числе расходы на детей. Надо подать декларацию по форме 3-НДФЛ и предоставить документы, подтверждающие эти расходы.

Одно из условий заключается в том, что физкультурно-спортивная организация или индивидуальный предприниматель должны быть включены в специальный перечень. Его ежегодно формирует Министерство спорта России.

Администрация Петрозаводске опубликовала список таких организаций на территории города:

— спортивная школа № 2,

— ООО «Здравсоюз»,

— АНО фитнес-центр «ФитЛайн»,

— ИП Логвиненко Анастасия Игоревна,

— ООО «Силвес»

— АНО «Центр организации спортивных мероприятий»,

— АУ РК «Центр спортивной подготовки»,

— клуб единоборств «Красная панда»,

— «Фитнес Хаус»,

— «Центр развития спорта и творчества «Достижение».