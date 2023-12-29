Опубликован суровый прогноз погоды в Петрозаводске на ближайшие трое суток

По ночам в карельской столице столбики термометров могут опускаться до отметки -30°С.

По данным сообщества «Погода в Петрозаводске и Карелии», 3 числа в республиканской столице ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков.



Ветер западный, 1-3 м/с. Ночью -26…-28°С, днем -24…-26°С.



Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба.



В четверг, 4 января, Петрозаводск ждет почти ясная погода, также без осадков.



Ветер западный, 1-3 м/с. Ночью -28…-30°С, днем -25…-27°С.



Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.



5 января в городе ожидается переменная облачность, без осадков.



Ветер юго-западный, 2-4 м/с. Ночью -28…-30°С, днем -21…-23°С.



Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.