Опубликован суровый прогноз погоды в Петрозаводске на ближайшие трое суток

По ночам в карельской столице столбики термометров могут опускаться до отметки -30°С.
По данным сообщества «Погода в Петрозаводске и Карелии», 3 числа в республиканской столице ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков.
Ветер западный, 1-3 м/с. Ночью -26…-28°С, днем -24…-26°С.
Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба.
В четверг, 4 января, Петрозаводск ждет почти ясная погода, также без осадков.
Ветер западный, 1-3 м/с. Ночью -28…-30°С, днем -25…-27°С.
Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
5 января в городе ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-западный, 2-4 м/с. Ночью -28…-30°С, днем -21…-23°С.
Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
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