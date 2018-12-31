Опубликован телефон "горячей линии" учреждений здравоохранения в Карелии

Министр здравоохранения Карелии опубликовал единый многоканальный телефонный номер.

В Республике Карелия организована работа круглосуточной "горячей линии" учреждений здравоохранения.

8 800 201 06 57

По этому номеру граждане в любое время суток могут обратиться с вопросами, касающимися организации и качества оказания медицинской помощи, лекарственного обеспечения.

Звонок бесплатный для жителей Петрозаводска и районов республики.