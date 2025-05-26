Опубликован точный маршрут городской электрички в Петрозаводске

Глава Карелии рассказпл, как будет с 8 июня курсировать городская электричка.

Городская электричка начнет курсировать в Петрозаводске и Прионежском и Кондопожском районах с 8 июня. Об этом на своей странице в соцсети рассказал руководитель Карелии Артур Парфенчиков.

«Обещал — сделали! Друзья, мы запускаем городскую электричку — 8 июня, в День республики, — написал Артур Парфенчиков. — Она будет курсировать не только по Петрозаводску, а свяжет Кондопогу, Деревянку и Ладву — об этом меня просили жители».

Электричка будет делать по три рейса в день: утром, в обед и вечером. Точное расписание будет известно в ближайшие дни. Тогда же начнется продажа билетов в железнодорожных кассах и в мобильном приложении РЖД. В дальнейшем билеты также можно будет покупать у контролеров-кассиров при посадке.

Судя по приведенной карте-схеме маршрута городской электрички, всего предполагается 19 остановок, из них 4 — в пределах Петрозаводска, включая станцию Томицы и Онежский. Конечными станциями будут Кондопога на севере и Ладва-Ветка в Прионежском районе на юге.