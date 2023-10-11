Опубликован ТОП-5 автомобилей со скрученным пробегом

Эксперты «Автотеки» проанализировали отчеты с января по сентябрь 2023 года.

Эксперты популярного сервиса проверки автомобилей «Автотека» рассказали, на каких автомобилях чаще скручивают пробег в 2023 году. Оказалось, что больше всего таких манипуляций делают продавцы машин в возрасте 6 лет, средний километраж скрутки составил 62 тысяч километров.

По регионам РФ самыми неблагополучными оказались Ленинградская и Белгородская области, а лучше всего обстоят дела в Вологодской и Пензенской областях.

В результате анализа получился ТОП-5 моделей авто в массовом сегменте, который публикует проект «Жизнь и кошелек».