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Опубликован ТОП-5 автомобилей со скрученным пробегом

Новости. Общество
07:29, 13 Октября 2023
фото: freepik.com

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Эксперты «Автотеки» проанализировали отчеты с января по сентябрь 2023 года.

Эксперты популярного сервиса проверки автомобилей «Автотека» рассказали, на каких автомобилях чаще скручивают пробег в 2023 году. Оказалось, что больше всего таких манипуляций делают продавцы машин в возрасте 6 лет, средний километраж скрутки составил 62 тысяч километров.

По регионам РФ самыми неблагополучными оказались Ленинградская и Белгородская области, а лучше всего обстоят дела в Вологодской и Пензенской областях.

В результате анализа получился ТОП-5 моделей авто в массовом сегменте, который публикует проект «Жизнь и кошелек».

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