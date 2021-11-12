Опубликованы адреса ледовых площадок в Петрозаводске, где можно покататься в новогодние праздники

Ледовые площадки уже залиты или скоро появятся вблизи образовательных учреждений и на общественных территориях Петрозаводска.

Их адреса опубликованы на официальном сайте администрации города.

Места для массовых катаний организованы возле средней школы № 11 на Перевалке (ул. Пархоменко, 48) и лицея № 1 на Древлянке (Березовая аллея, 28).

Идут работы у средних школ № 34 на Кукковке (Комсомольский пр., 21А), № 35 в Железнодорожном районе (ул. Локомотивная, 49), № 39 на Ключевой (Нойбранденбургская ул., 15) и на набережной Варкауса (каток «Вега»).

Кроме того, в ближайшее время планируется организовать катки у средних школ № 19 (ул. Птицефабрика, 2), № 33 (Ключевая ул., 20) и у лицея № 13 на Кукковке (Сортавальская ул., 7Б).

Готовится лёд в Губернаторском саду.