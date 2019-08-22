Опубликована конкурсная программа фестиваля уличного кино в Петрозаводске

В Арт-пространстве Agriculture_club 24 августа состоится единственный в этом году конкурсный показ Всемирного фестиваля уличного кино.

Жители Петрозаводска смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков. Мероприятие пройдет под открытым небом.

Фестиваль открывается в 19.00. Каждый желающий сможет принять участие в голосовании за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. Организаторы замерят уровень света и к сентябрю определят народного фаворита.

В этом году организаторы обещают емкую, наполненную эмоциями и оригинальными сценарными ходами программу, которой нет в открытом доступе. Актерский состав участвующих в программе короткометражек уже известен широкому зрителю: Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды "большого" кино. В этом году в конкурсной программе с работами молодых авторов посоревнуется короткометражка звезды кино Петра Федорова "Электрический Ток" с Александром Палем в главной роли.

Конкурсная программа фестиваля уличного кино:

"Интервью", режиссер Иван Соснин. Фильм участвовал в конкурсе "Кинотавр-2019";

"Эвтаназия", режиссер Елена Бродач. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавр-2019";

"Болванка", режиссер Никита Власов. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавр-2019";

"Электрический Ток", режиссер Пётр Федоров. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавр-2019";

"Миллиард", режиссер Евгений Дудчак. Фильм участвовал в конкурсе московского кинофестиваля "Будем жить";

"День Рождения", режиссер Наталья Берег. Фильм участвовал в кинофестивалях Autumn Shorts Film Festival (США), International Half Festival (Индия), "Короче";

"Подстава", режиссер Екатерина Тодоровская;

"Огонь", режиссер Мария Шульгина. Приз за лучший сценарий на фестивале "Короче";

"Harmony", режиссер Евгений Сангаджиев. Специальное упоминание жюри на фестивале "Движение";

"Лучше Забей", режиссер Ирина Ходюш.

Конкурсная программа короткометражных работ, завершенных в рамках конкурса OPPO и фестиваля уличного кино "Опа! Искусство внезапности". Менторами конкурса стали Ирина Горбачева, Николай Лебедев, Стас Тыркин, Юлия Ауг, Максим Муссель.

Вход свободный.