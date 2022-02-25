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Опубликована памятка для туристов, застрявших за границей

Новости. Общество
00:10, 27 Февраля 2022
фото: © unsplash.com

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Ростуризм опубликовал памятку для путешественников, находящихся в Европе.

Как пишет РИА Новости, Ростуризм опубликовал памятку для путешественников, которые сейчас находятся за границей. Памятка касается стран Европы, где из-за санкций Евросоюза могут или начались остановки полетов в Россию, а также из-за закрытия аэропортов и воздушного пространства на юге России.

Ростуризм рекомендует организованным туристам в случае нахождения на отдыхе за границей и возвращения домой через закрытые аэропорты обращаться к туроператорам для урегулирования маршрута возвращения, а также зарегистрироваться в приложении "Зарубежный помощник".

Уточняется, что самостоятельным туристам необходимо обратиться в представительства авиакомпаний и консульства России в зарубежных государствах. При нахождении на отдыхе в регионах России, где были временно закрыты аэропорты, Ростуризм также рекомендует организованным туристам обратиться к туроператорам для урегулирования маршрута возвращения.

"В настоящее время туроператоры прорабатывают альтернативные варианты маршрутов возвращения туристов", - уточняется в памятке.

Самостоятельным туристам, находящимся на отдыхе на юге России, также необходимо обратиться в представительства авиакомпаний и отелей, где они проживают.

"В настоящее время Минтрансом РФ ведётся работа по организации дополнительных железнодорожных, автобусных и авиамаршрутов", - сообщает Ростуризм.

Ранее Болгария, Польша и Чехия уведомили российские авиакомпании о закрытии своего воздушного пространства.

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