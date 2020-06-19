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Опубликована переписка с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым по поводу компенсации

Новости. Общество
21:30, 19 Июня 2020
фото: © Роман Канащук/ТАСС
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Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова ещё раз подтвердила, что отказывается от получения компенсации от Михаила Ефремова.

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова решила опубликовать переписку с адвокатом Александром Добровинским, пишет RT.

"В связи с непрекращающимися спекуляциями на тему якобы согласия семьи Сергея Захарова принять денежную компенсацию от Михаила Ефремова я сегодня вновь обратился к вдове покойного и его брату с уточнением их решения по данному вопросу. Оба – и Маргарита Захарова, и Валерий Захаров – написали мне, что их решение неизменно: компенсация не нужна, нужен исключительно справедливый суд", – сказал адвокат.

Ранее в СМИ появилась информация, что семья Сергея Захарова согласилась получить деньги от Михаила Ефремова.

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