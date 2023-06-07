Опубликована программа Дня города в Петрозаводске

В этом году столица Карелии отметит 320-летний юбилей, сообщили в мэрии города.

В субботу, 24 июня, в Петрозаводске будут праздновать День города. В честь 320-летия основания карельской столицы на разных городских площадках пройдут концерты, акции, интерактивные программы, торжественные церемонии.



Часть праздничных мероприятий состоится накануне – 23 июня. Основными местами празднования в субботу, 24 июня, станут центральная площадка в створе проспекта Ленина, Онежская набережная и площадь Кирова.



С 12.00 и до конца дня на центральной площадке будут проходить выступления творческих коллективов и исполнителей – симфонического оркестра Карельской филармонии, концертного хора «Лаулу» и хоровой капеллы мальчиков и юношей «Виват», танцевальных клубов «Ритм» и «Рэгтайм», финалистов телепроекта «Голос. Дети», хореографической студии «Поколение», вокальной студии «SOLO».



К сценической площадке на площади Кирова горожан приглашают к 15.00. Здесь выступят артисты детского театрального центра, студенты петрозаводской консерватории, московская кавер-группа «Панды Нью-Йорка» и другие исполнители.



Любителей спорта ждут на открытии вейк-парка «Пиратская бухта» в Каменном бору, на стадионе «Юность», где эстафетами отметят день рождения клуба бега «Айно», в Доме бокса, где пройдет межрегиональный турнир.



На Онежской набережной будут исполнять танцы разных времен и народов, читать произведения карельских писателей в «живой микрофон», показывать авторские модные коллекции и изделия ремесленников, проводить игровые и развлекательные программы.



Также в день праздника наградят знаками отличия почетных граждан Петрозаводска, поздравят победителей конкурса «Семья года», выпускников и медалистов.



В финале Дня города на центральной площадке для жителей и гостей Петрозаводска выступит группа «Кармэн».





Глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети объяснил, почему в этом году решили отказаться от фейерверка:



«Раньше уже озвучивал свою и городской администрации позицию по вопросу, который при ближайшем рассмотрении риторический: уместны ли праздничные мероприятия в это сложное для страны время? Повторюсь, даже в Великую Отечественную войну, несмотря на тяготы и лишения военного времени, жизнь продолжалась. Люди не падали духом, честно трудились и устраивали праздники по разным поводам, в полной мере это относилось к Новому году, 1 мая и другим знаменательным датам. С учетом совокупности обстоятельств вычеркнул из праздничных событий фейерверк – это и экономия денежных средств, и белые ночи, и конечно, особенности нынешней общественно-политической обстановки», – написал руководитель города.



За возможными изменениями в программе празднования можно следить в официальном паблике Дня города.