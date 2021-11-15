Опубликована программа гуляний и мастер-классов на Рождественской ярмарке в Петрозаводске

Анимационные программы и мастер-классы для детей и взрослых на площади Кирова будут проходить ежедневно.

В администрации города напомнили, что уже завтра, 24 декабря, на площади Кирова откроется традиционная рождественская ярмарка «Фабрика чудес». Торжественная церемония стартует в 17.00. На ней с концертными номерами выступят творческие коллективы города. На огне под открытым небом для посетителей приготовят безалкогольный глинтвейн, которым можно будет бесплатно согреться во время гуляний. Ведущие праздника – волшебные гномы – устроят танцы и другие интерактивы для жителей и гостей Петрозаводска.

Анимационные программы и мастер-классы будут проходить на площади ежедневно до 9 января. На народные гулянья приглашают всех жителей и гостей карельской столицы – и детей, и взрослых. Каждый сможет найти для себя что-нибудь интересное.

Расписание анимационных программ:

- 25 декабря с 12.00 до 14.00 – «Новогодние приключения Снегурочки и Кошечки»;

- 26 декабря с 12.00 до 14.00 – «Щенячий патруль спасает Новый год»;

- 27декабря с 16.00 до 18.00 – «Увлекательное путешествие в страну троллей»;

- 28 декабря с 16.00 до 18:00 – «Усатый Новый год»;

- 29 декабря с 16.00 до 18.00 – «Как Куколка Лол со Снегурочкой Новый год делили»;

- 30 декабря с 16.00 до 18:00 – «Приключения Анны и Олафа в Петрозаводске»;

- 31 декабря с 13.00 до 15.00 – «На пороге Новый год!»;

- 1 января с 12.00 до 14.00 – «Привет из Сноулэнда»;

- 2 января с 12.00 до 14.00 – «Новый год на «НОСУ»;

- 3 января с 12.00 до 14.00 – «Новогодний Вайб»;

- 4 января с 12.00 до 14.00 – «Переполох в Новогоднем лесу»;

- 5 января с 12.00 до 14.00 – «Ярмарочные забавы»;

- 6 января с 12.00 до 14.00 – «Рождественские колядки»;

- 7 января с 12.00 до 14.00 – квест «В поисках пропавших подарков»;

- 8 января с 12.00 до 14.00 – «СнегоВattle».

Расписание мастер-классов (в передвижном ресторанном комплексе):

- 24 декабря с 17.30 до 19.30 – «Карельская Снегурочка» / «Онежское богатство»;

- 25 декабря с 12.30 до 14.30 – «Ангел с прозрачными крыльями» / «Угощение для птиц»;

- 26 декабря с 12.30 до 14.30 – «Карельский тигр» / «Символ года на пальцы»;

- 27 декабря с 16.30 до 18.30 – «Гирлянда из Дедов Морозов» / «Ёлки и пингвины»;

- 28 декабря с 16.30 до 18.30 – «Салют над Петрозаводском» / «Человек-печенька»;

- 29 декабря с 16.30 до 18.30 – «Олени Деда Мороза» / «Праздничное ожерелье»;

- 30 декабря с 16.30 до 18.30 – «Символ Нового года» / «Гирлянда зимний лес»;

- 31 декабря с 12.30 до 14.30 – «Карнавальная маска» / «Съедобный снеговик»;

- 1 января с 14.00 до 16.00 – «Короны снежных героев» / «Карельская принцесса»;

- 2 января с 14.00 до 16.00 – «Серебряная чешуя» / «Символы Карелии»;

- 3 января с 14.00 до 16.00 – «Птичий праздник» / «Маска на колядки»;

- 4 января с 14.00 до 16.00 – «Карельские зверята» / «Мишки в свитере»;

- 5 января с 14.00 до 16.00 – символ года «Тигр в Карелии» / «Зимняя открытка»;

- 6 января с 14.00 до 16.00 – «Рождественская игрушка» / «Сытые пернатые»;

- 7 января с 14.00 до 16.00 – календарь «Зима в Карелии» / «Рождественский ангел»;

- 8 января с 14.00 до 16.00 – «Зимняя рыбалка» / «Корона Снегурочки»;

- 9 января с 14.00 до 16.00 – «Съедобный снеговик» / «Витражное окошко».