Опубликована программа «Каникул у ёлки» на площади Кирова в Петрозаводске

В Петрозаводске с 30 декабря по 7 января на центральной площади Кирова пройдёт серия праздничных мероприятий «Каникулы у ёлки» (0+)
Программа обещает быть насыщенной.
Как рассказала глава города Инна Колыхматова, открытие праздника состоится в понедельник, 30 декабря, с 17:00 до 19:00. Жителей и гостей города ждёт концертно-развлекательная программа «Новогодние игрушки».
Во вторник, 31 декабря, с 12:00 до 14:00 на площади пройдёт «Большой городской утренник» у главной ёлки с играми, конкурсами и новогодним настроением для детей и взрослых.
Со среды, 1 января, и всю праздничную неделю по 7 января ежедневно будут проходить дневные мероприятия.
С 14:00 до 16:00 на самой площади Кирова для гостей организуют различные игровые программы. Затем, с 16:00 до 18:00, праздник переместится в здание Городского дома культуры (пл. Кирова, 1), где будут проходить творческие мастер-классы.
Завершится марафон праздников в субботу, 7 января, в 14:00. В этот день состоится большой рождественский концерт, который станет финальным аккордом «Каникул у ёлки».
Кроме того, на площади Кирова на протяжении всех праздников будет работать ярмарка местных мастеров. Также организаторы планируют в конце декабря открыть ледовый каток при условии стабильных минусовых температур.
Более подробное расписание всех мероприятий обещают опубликовать в паблике Городского дома культуры в социальных сетях.