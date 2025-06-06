Опубликована программа празднования 240-летнего юбилея Кеми

12 июня в Кеми запланирована большая праздничная программа, посвященная Дню города.

В этом году исполнилось 240 лет со дня, когда Кемь получила статус уездного города. Указ подписала императрица Екатерина II. Решение об этом было принято, исходя из стратегически важного положения Кеми на севере страны. А спустя три года у Кеми появился собственный герб — символ городского статуса и официальное подтверждение ее нового положения.

В честь юбилея в Кеми 12 июня запланировано множество мероприятий. Они начнутся с благодарственного молебна в честь юбилея. Затем жители и гости города возложат цветы к Братской могиле воинов, погибших в годы Великой Отечественной.

Кроме того, пройдут спортивные соревнования, в том числе «Веселые велогонки» для самых юных жителей города и велопробег для взрослых, турнир по футболу. Для семей с детьми подарком станет игровая программа на городской площади, где также развернутся ярмарки игрушек и изделий местных мастеров. В музее «Поморье» организуют выставки картин, посвященных родному краю, а на железнодорожном вокзале — акцию «Надень народное на День России».

«Для кемлян это двойной праздник: кроме дня рождения нашего любимого города мы вместе со всей страной отметим День России. И это очень важно и символично, ведь история нашего северного края неразрывно связана с историей нашей великой державы. Мы гордимся нашими предками, уникальной поморской культурой и традициями, мы любим нашу суровую, но такую прекрасную северную природу. Мы вместе стараемся сделать город красивее и уютнее, мы верим в его будущее. Приглашаю жителей и гостей Кеми на замечательный праздник! Уверена, он будет ярким, насыщенным и увлекательным для всех, и детей, и взрослых», — поделилась своим мнением организатор праздничного концерта, учитель средней школы № 3 Татьяна Макарова.

Выступления творческих коллективов пройдут на главной сцене праздника. Сначала состоится концерт «240 лет городу Кемь», его продолжит программа «Я городу пою». Подробнее о праздничных мероприятиях можно узнать в паблике Кемского района в соцсети «ВКонтакте».