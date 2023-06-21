Опубликована программа всероссийской ярмарки трудоустройства в Карелии

В пятницу, 23 июня по всей Карелии пройдет всероссийская ярмарка вакансий.

Стала известна программа всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». 23 июня ярмарка пройдет по всем районам Карелии. Главные мероприятия запланированы в Петрозаводске.



Горячая линия по всем вопросам 8 (814-2) 55-91-58. Участники ярмарки: ведущие промышленные, системообразующие, градообразующие предприятия, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса республики; образовательные учреждения; безработные и ищущие работу граждане; выпускники среднего профессионального и высшего образования.



С 10.00 до 13.00 в администрации Петрозаводска проведут открытый отбор кадров со стороны работодателей. Состоятся собеседования с соискателями.



Соискателей и работодателей проконсультируют специалисты Кадрового центра:



- о государственных мерах поддержки;



- по вопросам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе в рамках нацпроекта «Демография»;



- по вопросам содействия предпринимательской деятельности для безработных;



- тестирование граждан на профессиональные компетенции;



- помощь в составлении резюме;



- подготовка к собеседованию.



Далее пройдет семинар на тему «Актуальные вопросы трудовых отношений и охраны труда». Намечен также

круглый стол «Форум работающей молодежи – создаем будущее Карелии» для работодателей, представителей исполнительной власти, профсоюзов, образовательных организаций.



Студенческая биржа труда проконсультирует учащихся и выпускников по вопросам трудоустройства.



В тот же день, 23 июня, с 09.00 до 17.00 пройдут встречи на второй площадке ярмарки в Петрозаводске, на «Фабрике процессов республики». Адрес: улица Калинина, 41.



Запланированы: тренинг по отработке технологии бережливого производства в рамках национального проекта «Производительность труда».



Индивидуальное консультирование граждан и работодателей:



- по вопросам содействия предпринимательской деятельности;



- по вопросам профессионального обучения и дополнительного профобразования;



- по вопросам трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья.



Также пройдет тренинг для безработных граждан «Современные формы самопрезентации на рынке труда» и семинар для начинающих предпринимателей

«Из найма в бизнес, быть в курсе!»



На площадке также обсудят: меры поддержки начинающих предпринимателей, актуальные вопросы и основные ошибки при составлении бизнес-планов для получения мер финансовой поддержки, вопросы налогообложения.



Центр «Мой бизнес» расскажет о бизнес-плане и первых шагах к его реализации.



Также рабочие встречи запланированы во всех районах Карелии, на базе агентств занятости населения.