Опубликована видеозапись из квартиры изнасилованной женщины в Карелии

Следственные органы Карелии опубликовали видеозапись из квартиры женщины, изнасилованной мужчиной, который помог ей донести тяжелые сумки.

Видео размещено в официальной группе регионального управления Следственного комитета РФ Вконтакте.

Как сообщалось ранее, в июле в Сегежском районе мужчина предложил женщине донести сумки и проник в ее квартиру. Там он на нее напал и угрожая убийством, применяя физическую силу, изнасиловал. Насильник пригрозил своей жертве убийством в случае ее обращения в правоохранительные органы.

Следователи смогли установить личность мужчины и задержать его. Им оказался ранее судимый местный житель, который весной прошлого года освободился из мест лишения свободы.