Опубликовано летнее расписание авиарейсов из Петрозаводска в Минеральные Воды и Калининград

С апреля по октябрь 2026 года из Петрозаводска будут выполняться прямые субсидированные рейсы в Минеральные Воды и Калининград.

Перелёты будут выполняться на современных самолётах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сообщает Минтранс Республики Карелия. Полёт до Минеральных Вод, главного транспортного узла для курортов Кавказских Минеральных Вод (Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и др.), займёт менее четырёх часов. Рейсы в Калининград открывают прямой доступ к уникальному курорту на Балтийском море.



Авиаперевозки осуществляются при поддержке Федерального агентства воздушного транспорта, что делает тарифы более доступными. Кроме того, авиакомпания-перевозчик предоставляет скидку 20% для детей в возрасте от 2 до 12 лет.



Актуальную информацию можно уточнить на официальных сайтах авиакомпании «Северсталь» и аэропорта «Петрозаводск».

