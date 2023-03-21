Опубликовано летнее расписание электричек в Карелии

В начале мая в Карелии назначат дополнительные электрички над Медгору и на Свирь.

С 3 мая, по средам, субботам и воскресеньям будут курсировать дополнительные летние пары пригородных электричек сообщением «Петрозаводск - Свирь» и «Петрозаводск - Медвежья Гора».

Расписание опубликовал портал «Петрозаводск транспортный».



Поезд сообщением «Петрозаводск - Свирь - Петрозаводск»:



- отправление из карельской столицы в 07.51, прибытие в Свирь в 10.05;



- отправление из Свири в 15.25, прибытие в Петрозаводск в 17.47.



Электричка сообщением «Петрозаводск - Медвежья Гора - Петрозаводск»:



- отправление из столицы Карелии в 08.00, прибытие в Медвежьегорск в 11:34;



- отправление из Медгоры в 14.25, прибытие в Петрозаводск в 17.41.