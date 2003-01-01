Опубликовано полное новогоднее расписание троллейбусов

В новогоднюю ночь троллейбусы по маршрутам 1, 3, 4, 5 и 8 будут работать на маршруте по специальному праздничному расписанию.

ПМУП "Городской транспорт" сообщает, что с 31 декабря по 11 января все троллейбусные и автобусные маршруты перейдут на воскресное расписание. Оно появится у на информационных ресурсах чуть позднее. Сейчас же прилагается исчерпывающий график поездок для каждого из троллейбусного маршрута в новогоднюю ночь.

12 января троллейбусный парк возвращается к привычному режиму работы.

Ранее был опубликован график работы общественного транспорта в Петрозаводске на новогодних каникулах.