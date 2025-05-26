здоровье работа экология
реклама на сайте
Стало известно, каким будет детский сад в новом районе Петрозаводска
Новое
Сегодня 12:49
Три кандидата претендуют на должность руководителя Карельского научного центра РАН
26.05.2025 17:20

Опубликовано расписание электрички в Петрозаводске

Новости. Общество
12:20, 04 Июня 2025
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Расписание опубликовал Минтранс Карелии.

Расписание составлено так, чтобы пассажиры успевали к началу работы или учебы в Петрозаводск, а также могли уехать обратно в Кондопогу и Ладву. 

Точная стоимость проезда пока неизвестна, но скоро РЖД утвердит расписание и откроет продажу билетов. Купить их можно будет в кассах, через мобильное приложение РЖД или у контролеров в поезде.

Напомним, с 8 июня 2025 года запустят новый пригородный поезд Кондопога — Ладва. Электричка будет ходить между Кондопогой, Петрозаводском, Деревянкой и станцией Ладва. Время в пути от Ладвы до Кондопоги составит два часа.

Электричка будет делать по три рейса в день: утром, в обед и вечером.  Всего предполагается 19 остановок, из них 4 — в пределах Петрозаводска, включая станцию Томицы и Онежский. Конечными станциями будут Кондопога на севере и Ладва-Ветка в Прионежском районе на юге.

На маршрут назначут электричку серии ЭД-9М (на фото выше). Согласно информации на сайте РЖД, вместимость электропоезда в 10-вагонном исполнении составляет 2150 мест, вагоны оснащены полумягкими сиденьями. 

Конструкция вагонов обеспечивает возможность эксплуатации на линиях как с высокими, так и с низкими платформами. Электропоезда серии ЭД-9М имеют ряд конструктивных особенностей: повышенная мощность тяговых двигателей, более широкие входные двери и большие тамбуры, люминесцентное освещение вагонов. Конструкционная скорость электропоезда – 130 км/час. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.06.2025, 10:50
Сильнейшие магнитные бури могут начаться на Земле в ближайшее время
30.05.2025, 10:40
«Игра престолов» лишь триггер. Житель карельского поселка превратил свой дом в логово драконов
30.05.2025, 20:20
Обвиняемый в получении взяток экс-глава Госкомимущества Карелии Сергей Максимов уходит на СВО
02.06.2025, 06:40
В Карелии разразился скандал вокруг нового участка для выращивания форели
29.05.2025, 19:40
Неожиданного гостя запечатлела фотоловушка в Калевальском нацпарке
28.05.2025, 16:50
9-летний петрозаводчанин попал в реанимацию после укуса клеща

Чтиво

30.05.2025 10:40
Частная жизнь
«Игра престолов» лишь триггер. Житель карельского поселка превратил свой дом в логово драконов
Житель поселка Новая Вилга рассказал «Столице на Онего», как и зачем украсил свой участок драконами, рыцарями, львами и горгонами.
«Столбы дыма понеслись на дворы на Голиковке». Как Петрозаводск дважды чуть не сгорел
22.05.2025 21:15
В 19 веке в Петрозаводске было 11 мостов
17.05.2025 12:00
архив чтиво

Медиа

Отчетный концерт танцевальной академии KlNG STEP SYNDICATE
Новое
Сегодня 13:15
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение