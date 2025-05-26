Опубликовано расписание электрички в Петрозаводске

Расписание опубликовал Минтранс Карелии.

Расписание составлено так, чтобы пассажиры успевали к началу работы или учебы в Петрозаводск, а также могли уехать обратно в Кондопогу и Ладву.

Точная стоимость проезда пока неизвестна, но скоро РЖД утвердит расписание и откроет продажу билетов. Купить их можно будет в кассах, через мобильное приложение РЖД или у контролеров в поезде.

Напомним, с 8 июня 2025 года запустят новый пригородный поезд Кондопога — Ладва. Электричка будет ходить между Кондопогой, Петрозаводском, Деревянкой и станцией Ладва. Время в пути от Ладвы до Кондопоги составит два часа.

Электричка будет делать по три рейса в день: утром, в обед и вечером. Всего предполагается 19 остановок, из них 4 — в пределах Петрозаводска, включая станцию Томицы и Онежский. Конечными станциями будут Кондопога на севере и Ладва-Ветка в Прионежском районе на юге.

На маршрут назначут электричку серии ЭД-9М (на фото выше). Согласно информации на сайте РЖД, вместимость электропоезда в 10-вагонном исполнении составляет 2150 мест, вагоны оснащены полумягкими сиденьями.

Конструкция вагонов обеспечивает возможность эксплуатации на линиях как с высокими, так и с низкими платформами. Электропоезда серии ЭД-9М имеют ряд конструктивных особенностей: повышенная мощность тяговых двигателей, более широкие входные двери и большие тамбуры, люминесцентное освещение вагонов. Конструкционная скорость электропоезда – 130 км/час.