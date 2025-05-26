Опубликовано расписание парома до острова Кижи

Стали известны цены на билеты в этом году.

Паром «Иван Вересов» доставит туристов из Оятевщины до острова за 15 минут. Расписание опубликовано в группе музея Кижи.

До 14 июня рейсы выполняются со среды по воскресенье. В 12:00 — отбытие из Оятевщины, в 16:00 паром возвращается обратно. Выходные дни — понедельник и вторник.

После 14 июня график изменится. Паром будет ходить с пятницы по понедельник в те же часы. По субботам добавлен дополнительный рейс в 11:00 туда и в 15:00 обратно. Выходными станут среда и четверг.

Билеты можно приобрести на официальном сайте музея. В стоимость включены переправа, посещение основных достопримечательностей острова: церкви Покрова Богородицы, крестьянских домов с интерьерами XIX века, а также демонстрация традиционных ремесел.

Согласно информации на сайте музея, взрослый билет стоит 2100 рублей. Для детей, студентов и пенсионеров тариф ниже — 1600 рублей. Стоимость билета для ветеранов боевых действий — 1100 рублей.

Напомним, прошлым летом музей-заповедник «Кижи» запустил регулярные паромные рейсы между деревней Оятевщина в Медвежьегорском районе и островом Кижи.

Ранее было опубликовано расписание рейсов метеоров на остров Кижи в Карелии.