Опубликовано расписание троллейбуса № 8 в Петрозаводске после изменения маршрута

МУП «Городской транспорт» составило график движения троллейбуса № 8, маршрут которого изменится с 12 января из-за ремонта моста на ул. Антикайнена.

Об этом сообщается на официальной странице предприятия Вконтакте.

От конечной остановки «улица Хейкконена» до конечной остановки «улица Заводская» троллейбусы будут следовать по Лососинскому шоссе, Лесному проспекту, улице Чапаева, улице Шотмана, площади Гагарина, проспекту Ленина, улице Кирова, набережной Варкауса, улице Московской, Первомайскому проспекту, улице Заводской, таким же образом в обратном направлении.



Время отправления троллейбусов от конечных станций остается неизменным. Движение будет организовано ежедневно, включая выходные дни.



Следить за троллейбусами можно в приложении «Умный транспорт».



Маршрут решили изменить после обращений горожан, недовольных тем, что из-за ремонта моста на ул. Антикайнена троллейбусы перестали ходить в Первомайский район.