Опубликовано видео ДТП в Петрозаводске, в котором иномарка сбила пешехода

После ДТП на перекрестке Ленина-Антикайнена в Петрозаводске женщину-пешехода госпитализировали в БСМП.

На сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось видео дорожной аварии, в которой женщина попала под колеса иномарки.



Напомним, авария произошла в понедельник, 20 февраля, в 11.55. По предварительным данным ГИБДД карельской столицы, на пересечении проспекта Ленина и улицы Антикайнена 53-летний водитель Renault Sandero сбил 56-летнюю женщину, которая переходила дорогу на красный свет.



Пешехода госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.