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Опубликовано видео из патрульной машины ночной погони со стрельбой в Петрозаводске

Новости. Дорожная хроника
22:00, 18 Июня 2025
фото: © скриншот с видео пресс-службы Госавтоинспекции Петрозаводска

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В пресс-службе Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали подробности задержания нарушителя.

Полицейские задержали нетрезвого водителя, за которым они гнались ночью со стрельбой в Петрозаводске.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Петрозаводска, сообщение о нетрезвом водителе ВАЗ-2115 на Первомайском проспекте поступило в полицию около двух часов ночи. 

Сотрудники ближайшего из экипажей ДПС заметили легковушку на перекрестке Октябрьский-Мурманская. Водителя потребовали остановиться. Мужчина сначала выполнил просьбу, но, как только увидел приближающегося к нему госавтоинспектора, резко дал по газам.

Водителя преследовали четыре экипажа ДПС. Он пять раз проигнорировал запрещающие движение сигналы светофоров, два раза выехал на встречную полосу и один раз проехал по тротуару, повредив при этом ограждение.

Полицейские применили табельное оружие для остановки автомобиля: после предупредительного выстрела в воздух открыли огонь по колесам преследуемой легковушки.

Автоинспекторы заблокировали нарушителя на перекрестке Ленинградская-Варкауса, но тот заперся в машине. Полицейские разбили окно двери автомобиля и задержали мужчину.

Им оказался 38-летний местный житель. Мужчина уже был лишен прав за вождение в состоянии опьянения. На этот раз он снова был нетрезв. От прохождения освидетельствования отказался.

Полицейские составили ряд административных протоколов по восьми статьям КоАП РФ. Машину нарушителя отправили на специализированную стоянку. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное нетрезвое вождение.

 

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