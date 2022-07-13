Опубликовано видео, как машина сбила женщину на пешеходном переходе в Петрозаводске

Видеозапись ДТП на пешеходном переходе в Петрозаводска подтвердила версию ГИБДД о виновности водителя.

Как сообщили ранее в Госавтоинспекции, авария произошла 27 июля на Лососинском шоссе.

Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, а водитель ВАЗ выезжал с прилегающей территории на Лососинское шоссе.

В результате аварии пешеход получила травмы и была доставлена бригадой скорой помощи в больницу.

Видео с камер уличного наблюдения размещено на странице «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

На записи видно, каким сильным был удар. Женщину отбросило в сторону, где в этот момент стоял пассажирский автобус. В результате пострадавшая едва не оказалась под его колесами.