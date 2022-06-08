Опубликовано видео наезда машины на юного велосипедиста в Карелии (ВИДЕО)

Момент дорожной аварии с участием ребенка на велосипеде попал в объектив камеры наблюдения.

В пятницу, 10 июня, в Костомукше под колеса иномарки попал 10-летний велосипедист. ДТП произошло на улице Интернациональная в районе дома 10б.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, 46-летняя женщина на автомобиле «Hyundai» совершила наезд на 10-летнего велосипедиста. Ребенок травмирован.

Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения компании «Ситилинк». Ролик опубликован в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

На кадрах записи видно, что водитель иномарки пропустила пещеходов, переходящих перед ней дорогу. В этот момент справа на проезжую часть выехал велосипедист. Ребенок был сбит. После ДТП велосипедист смог подняться, к нему подбежала водитель.