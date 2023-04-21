Опубликовано видео обысков при задержании главы района Карелии (ВИДЕО)

Следком опубликовал видео обысков в квартире и в офисе Максима Антипова.

Сотрудники Следкома Карелии возбудили уголовное дело в отношении главы Медвежьегорского района Максима Антипова.

Главу района подозревают в растрате.

На сайте Следкома было опубликовано видео обысков в доме и в администрации района, на рабочем месте Максима Антипова.

В настоящее время чиновник задержан.