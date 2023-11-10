Опубликовано видео последствий смертельного ДТП под Петрозаводском

Трагедия произошла 13 ноября на Суоярвском шоссе.
Пользователь сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии» Анастасия Садовникова разместила видео последствий трагедии, в которой грузовик насмерть сбил пешехода.
Напомним, пешеход скончался до прибытия бригады скорой помощи.
Погибшему было около 40 лет, подробности происшествия устанавливаются.
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