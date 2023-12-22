Опубликовано видео последствий столкновения трех фур на севере Карелии

Вечером воскресенья в Беломорском районе республики не поделили дорогу три большегруза.

Пользователь сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Азамат Эшназаров поделился видео с последствиями столкновения трех автопоездов на федеральной трассе «Кола».



«Сегодня утром, между Беломорском и Кемью, в сторону севера», — написал мужчина.



В пресс-службе ГИБДД республики нам сообщили, что информация о пострадавших в этой дорожной аварии к ним не поступала.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что вечером 24 декабря на 841 километре федеральной автодороги «Кола» в Беломорском районе столкнулись три фуры.