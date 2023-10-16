Опубликовано видео последствий жесткого ДТП на Ключевой в Петрозаводске

Утром 17 октября две легковушки перегородили улицу Репникова в карельской столице.

Во вторник, 17 октября, примерно в 09.00, на улице Репникова, в районе стыка с Ключевским шоссе, столкнулись Škoda и Toyota.



Движение было затруднено в обе стороны. Видео последствий дорожной аварии опубликовали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».



Напомним, накануне мы сообщали о двух дорожных авариях в этом районе.













