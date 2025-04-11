Опубликовано видео пожара в Кондопоге

фото: © Скриншот с видео: Подслушано в Кондопоге / VK

Открытый огонь был виден в окнах горящей четырехэтажки в городе бумажников Карелии.

Кадры пожара, случившегося вчера, 24 апреля, на улице Заводская в городе Кондопога, были опубликованы в одном из местных пабликов «Вконтакте».

На видео заметно, как из окон третьего этажа здания вырываются языки пламени и дым. На балкон квартиры вышел человек, спасаясь от дыма и огня.

Напомним, в МЧС Карелии ранее сообщили о пожаре в многоквартирном доме № 20 в Кондопоге. Площадь пожара составила около 30 кв. метров, был эвакуирован один человек.