Опубликованы фото и видео с места жесткой массовой аварии под Петрозаводском

Появились новые подробности утреннего ДТП около Новой Вилги.
На трассе в Прионежском районе сегодня утром, 20 декабря, произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Об этом мы писали ранее. Появились фото с места происшествия, их опубликовали наши коллеги из «Фактора».
Предварительно, столкнулись грузовой автомобиль «КамАЗ», микроавтобус и легковая машина. Микроавтобус после удара оказались в кювете. На месте работали пожарные — на участке аварии дорога покрыта большим количеством пены.
— Очень скользко, так как вся дорога залита пеной!!! Тушили то, что осталось от легковой. А в кустах красный микроавтобус, — рассказали очевидцы.
Подробности аварии уточняются.