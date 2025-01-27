Опубликованы фото масштабного пожара в боксах на севере Карелии

Огонь повредил пять строений в Костомукше.
В костомукшском пожарно-спасательном отряде опубликовали фото масштабного пожара, бушевавшего в гаражном кооперативе города утром 28 января.
Огонь значительно повредил 5 строений (боксов). Также были уничтожены 2 автомобиля. В тушении участвовали 12 человек на 3 единицах техники.
Напомним, сигнал о пожаре поступил в 4.57 утра 28 января. Пожарным понадобилось около часа, чтобы справится с огнем.
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