Опубликованы фото последствий шторма на набережной столицы Карелии

Известный фотограф Игорь Подгорный выложил в сети снимки разрушений на набережной.

Как написал художник, Онежская набережная Петрозаводска пострадала от шторма, который налетел на город в этот уикенд.



«Набережная изрядно пострадала. Сдвинуты гранитные блоки парапета. Валяются камни, бревна весьма приличных размеров, мусор. Попадаются интересные находки. Например, батарея на воде „Маячок-1“ времен СССР», — рассказал Игорь Подгорный.



Фотограф заснял последствия непогоды специально для наших коллег из karelia.news.



















