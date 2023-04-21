Опубликованы фото с места смертельной аварии под Петрозаводском (ФОТО)

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фото: отряд противопожарной службы Прионежского района

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Страшное ДТП на трассе «Кола» в Прионежском районе унесло человеческую жизнь.

Как сообщили в паблике отряда противопожарной службы Прионежского района, в ликвидации аварии, произошедшей в 16.10 вечера 13 июня на трассе «Кола» в районе выезда из поселка Шуя участвовал дежурный караул пожарной части.

Напомним, по информации ГИБДД Карелии, водитель автомобиля Kia Rio, выезжая по отворотке со стороны поселка Шуя на трассу, не предоставил преимущества в движении по главной дороге автомобилю ВАЗ-2105.

В результате аварии погиб пассажир отечественной машины, оба водителя были госпитализированы с травмами.

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