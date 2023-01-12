Опубликованы фото страшного ДТП на юге Карелии, в котором погибла известная спортсменка (18+)

Днем 12 января на трассе А-121 в Лахденпохском районе Карелии в ДТП погибли два человека.

В паблике «Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН» появились фотографии с места смертельного ДТП в Лахденпожском районе.



Напомним, 12 января около 13:30 на 163 километре федеральной автодороги «Сортавала» столкнулись Mitsubishi и Volkswagen Tiguan.



В японской иномарке с номерами республики Коми погибли мужчина 1998 года рождения из Сыктывкара и женщина 1999 года рождения, жительница Саратовской области. В Volkswagen Tiguan есть пострадавшие, также водитель и женщина-пассажир.



На место происшествия выезжал прокурор Лахденпохского района Валерий Долгов.



В страшной аварии погибла известная российская спортсменка, лучшая представительница хай-дайвинга в России Лейла Салямова. Ей было 23 года.



Позже в Минздраве Карелии рассказали о травмах, которые получили участники трагического ДТП на трассе А-121 в районе поворота на поселок Тиурула.



По словам медиков, двое – мужчина 47 лет и женщина 39 лет - были госпитализированы в сортавальскую центральную районную больницу.



Женщина доставлена с тупой травмой живота и массивным внутрибрюшным кровотечением. Пациентке потребовалась операция, которая длилась три часа. Ее состояние стабилизировано. Решается вопрос о переводе в республиканскую больницу им. В.А. Баранова для дальнейшего лечения.



У мужчины - сочетанная скелетная травма. Требуется остеосинтез конечностей. Сегодня пациент также будет оперирован.



























