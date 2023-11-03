Опубликованы фото страшного ДТП с двумя погибшими в Карелии

В понедельник, 6 ноября, два человека погибли во встречном столкновении грузовика и легковушки.

Спасатели опубликовали фотографии с места трагической аварии в Пряжинском районе республики.



Напомним, 6 ноября, примерно в трех километрах от Пряжи водитель легковушки выехал на встречную полосу.



Произошло столкновение с КамАЗом. В результате погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.



Один человек пострадал, сообщили в паблике «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району».











