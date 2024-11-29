Опубликованы фотографии загоревшейся от гирлянды квартиры в Петрозаводске

Хозяева квартиры оставили гирлянду включенной в сеть, и это едва не привело к трагедии.

В тг-канале МЧС Карелии опубликовали фотографии квартиры в одном из домов на улице Фролова в Петрозаводске, где рано утром 1 декабря случилось пожар.

Утром хозяйка одной из квартир проснулась от запаха дыма. Как выяснилось, загорелась оставленная без присмотра гирлянда.

Из подъезда были эвакуированы 15 человек. Пострадавших не было. Пожарные локализовали огонь на кухне, не позволив ему распространиться по квартире. Помимо людей, из квартиры были спасены ежи.