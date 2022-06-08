Опубликованы кадры групповой аварии на Гоголевском мосту в Петрозаводске (ВИДЕО)

Момент столкновения автомобилей на Гоголевском мосту в столице Карелии попал в объектив камеры наблюдения.

ДТП с участием трех автомобилей произошло на Гоголевском мосту в Петрозаводске в среду, 15 июня.

Автомобили столкнулись в условиях дождя, в вечерний «час пик», поясняет обстоятельства происшествия сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии». Момент аварии зафиксировала камера наблюдения компании «Сампо.ру».

Судя по видео, двигающийся вниз по Гоголевскому мосту легковой автомобиль наехал сзади на остановившийся впереди кроссовер. После столкновения легковой автомобиль выехал влево на полосу встречного движения и врезался в отбойный брус. Кроссовер отбросило на стоящий впереди легковой автомобиль.

Как сообщалось ранее, после аварии на мосту движение было ограничено.