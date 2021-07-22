Опубликованы кадры с места ДТП в Петрозаводске, в котором пострадал мотоциклист (ФОТО)

Госавтоинспекция Петрозаводска опубликовала снимки с места столкновения автомобиля с мотоциклом.

Сегодня днем на Лесном проспекте в Петрозаводске мотоциклист вылетел на газон после столкновения с автомобилем.

Госавтоинспекция Петрозаводска сообщила, что в ДТП участвовали автомобиль «Mazda» и мотоцикл «Honda». Мотоциклист доставлен в медицинское учреждение. Затруднено движение в сторону Древлянки.

Напомним, на Лесном проспекте мотоциклист столкнулся с поворачивавшим автомобилем. От удара мотоцикл вылетел на газон, его водитель успел встать после падения, а само транспортное средство задымилось.

Авария попала в объектив камеры наружного наблюдения.