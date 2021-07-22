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Опубликованы кадры с места ДТП в Петрозаводске, в котором пострадал мотоциклист (ФОТО)

Новости. Происшествия
16:29, 27 Июля 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

Госавтоинспекция Петрозаводска опубликовала снимки с места столкновения автомобиля с мотоциклом.

Сегодня днем на Лесном проспекте в Петрозаводске мотоциклист вылетел на газон после столкновения с автомобилем.

Госавтоинспекция Петрозаводска сообщила, что в ДТП участвовали автомобиль «Mazda» и мотоцикл «Honda». Мотоциклист доставлен в медицинское учреждение. Затруднено движение в сторону Древлянки.

Напомним, на Лесном проспекте мотоциклист столкнулся с поворачивавшим автомобилем. От удара мотоцикл вылетел на газон, его водитель успел встать после падения, а само транспортное средство задымилось.

 

 Авария попала в объектив камеры наружного наблюдения.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-27 16:45:22
Сначала радостный и живой, а потом печальный и больной.(((
Гость
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