Опубликованы кадры с места группового ДТП в Петрозаводске, где пострадали люди (ФОТО)

Трое человек получили травмы в аварии, которая произошла на Вытегорском шоссе в столице Карелии.

В Петрозаводске 28 мая в 00.15 в районе дома № 62 по Вытегорскому шоссе 34-летний водитель автомобиля «Volvo» не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Geely», двигавшимся во встречном направлении. Затем произошло столкновение с машиной «Hyundai», которая двигалась в попутном направлении с «Geely». Об этом информирует ГИБДД Петрозаводска.

В результате ДТП были травмированы 34-летний водитель «Volvo», 49-летний водитель и 34-летняя пассажирка «Geely».