Опубликованы новые кадры с места смертельной аварии в Карелии (ФОТО)

Смертельное ДТП на трассе «Кола» в Беломорском районе произошло в снегопад.

Авария с участием грузовика и фургона произошла на 772 километре федеральной автодороги «Кола» в Беломорском районе.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появились новые фотографии с места происшествия.

Напомним, ранее Госавтоинспекция Карелии сообщила о ДТП, произошедшем 25 октября в 14.35 на трассе «Кола» в Беломорском районе — там фургон Volkswagen Transporter, в условиях снегопада выехав на полосу встречного движения, столкнулся со встречным грузовиком Volvo.

Фургон вылетел за пределы трассы и перевернулся. Водитель фургона, 46-летний житель Белгородской области, погиб до приезда скорой. По факту ДТП проводится проверка.