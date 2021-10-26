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Опубликованы новые кадры с места смертельной аварии в Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
13:24, 26 Октября 2021
фото: © «ДТП Петрозаводска и Карелии»

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Смертельное ДТП на трассе «Кола» в Беломорском районе произошло в снегопад.

Авария с участием грузовика и фургона произошла на 772 километре федеральной автодороги «Кола» в Беломорском районе.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появились новые фотографии с места происшествия.

Напомним, ранее Госавтоинспекция Карелии сообщила о ДТП, произошедшем 25 октября в 14.35 на трассе «Кола» в Беломорском районе — там фургон Volkswagen Transporter, в условиях снегопада выехав на полосу встречного движения, столкнулся со встречным грузовиком Volvo.

Фургон вылетел за пределы трассы и перевернулся. Водитель фургона, 46-летний житель Белгородской области, погиб до приезда скорой. По факту ДТП проводится проверка.

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Комментарии

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mobikk
2021-10-26 13:31:50
Большинство аварий на трассах происходит с участием "суперпрофессионалов" за рулем фур. Для них надо строить отдельные дороги, за их же счет, а не за счет населения страны.
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