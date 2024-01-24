Опубликованы правила приема в Петрозаводский университет в 2024 году

На официальном сайте ПетрГУ опубликовали правила приема на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Как сообщили в пресс-службе ПетрГУ, опубликованы утвержденные правила приема 2024/2025 года.
Официальную информацию о поступлении в Петрозаводский государственный университет в 2024 году опубликовали на сайте ПетрГУ.
С правилами приема в ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» на 2024/25 уч. год можно ознакомиться здесь.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание