Опубликованы правила приема в Петрозаводский университет в 2024 году

На официальном сайте ПетрГУ опубликовали правила приема на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Как сообщили в пресс-службе ПетрГУ, опубликованы утвержденные правила приема 2024/2025 года.

Официальную информацию о поступлении в Петрозаводский государственный университет в 2024 году опубликовали на сайте ПетрГУ.

С правилами приема в ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» на 2024/25 уч. год можно ознакомиться здесь.