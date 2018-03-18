Опубликованы предварительные данные по результатам выборов в Петрозаводске

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В карельской столице, по информации СМС ЦИК, обработано 30 протоколов на 30 участковых избирательных комиссиях.
Как сообщается на сайте СМС ЦИК, публикуемые в данный момент данные об итогах голосования основаны на полученных SMS-сообщениях от наблюдателей, аккредитованных в проекте SMS-ЦИК.
"Данные протоколов УИК являются справочными и в случае расхождений с опубликованными на сайте ЦИК РФ требуют дополнительной проверки", - отмечается в сообщении.
К настоящему моменту опубликованы данные обработки 30 протоколов на 30 УИК.
Согласно этой информации, явка в Петрозаводске составила 61,39%.
Лидирует Владимир Путин. По данным СМС ЦИК, за него проголосовали 71,29% избирателей с 30 УИК. На втором месте Павел Грудинин – 12,39%, на третьем – Владимир Жириновский с 6,29%.
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