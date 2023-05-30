Опыт: как купить дешевый билет на самолет?

Динамическое ценообразование стало бичом для всех путешественников.

Пришло долгожданное лето, а на работе вы получили долгожданный отпуск. Можно ехать в путешествие! Если вы из тех, кто отвык от долгих поездок в тесных поездах в компании нескольких десятков незнакомых людей, и предпочитайте летать самолетом, то перед вами встает проблема: как купить билет подешевле. Введенные в прошлом году санкции делают проблему еще актуальней, потому что добраться до многих мест теперь можно только с пересадкой. Советы опытных путешественников, как поймать недорогой билет, публикует «Жизнь и кошелек».